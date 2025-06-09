واشنطن تربط انسحاب إسرائيل بسحب سلاح "حزب الله"

الساحة اللبنانية
امام مروحة اتصالات تبدأ بوصول الموفد الفرنسي جان - إيف لو دريان غدا الى بيروت
، وفق ما هو مقرر، حيث سيُثير في لقاءاته مع المسؤولين جملة ملفات تتعلق بالاصلاح والقرار 1701، وصولا إلى مؤتمر دعم لبنان
الذي تنوي فرنسا
عقده في تشرين الاول المقبل، ما لم يتأجل مجددا .
كما يتوقع ان يتبلور الموقف الاميركي
لجهة من سيتولى التنسيق مع لبنان بعد سحب الملف من الموفدة مورغان، اضافة الى احتواء تداعيات الغارات الإسرائيلية
الأخيرة ومحاولة منع تكرارها .
وفي هذا السياق، ارتفع منسوب القلق نتيجة انكفاء الولايات المتحدة
عن التدخل، مباشرة أو عبر لجنة الرقابة المشرفة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لدى إسرائيل
لمنعها من توسيع غاراتها، كما حصل أخيراً في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث دمرت عدة مبانٍ سكنية، بخلاف ما تذرعت به إسرائيل بأنها استهدفت طوابقها السفلية التي يستخدمها "حزب الله
"لتصنيع مسيَّرات.
وبحسب اوساط معنية، "فان ما زاد في القلق اللبناني أن إسرائيل أَعلَمت مسبقاً الولايات المتحدة بعزمها على استهداف هذه المباني التي تبيّن لاحقاً أن الحزب لا يستخدمها لتصنيع المسيَّرات، وهذا ما اعترفت به واشنطن
عبر توجيهها لوماً إلى تل أبيب
".
وقللت الاوساط من أهمية هذا اللوم؛ لأن إسرائيل تحظى بغطاء أميركي لمواصلة ضغطها على لبنان لإلزامه وضع جدول زمني لسحب سلاح "حزب الله" وربطه بانسحابها".
ميدانيا، شهدت تطورات الجنوب في الساعات الأخيرة تواصل عمليات التعرض والاعتراض لدوريات اليونيفيل ما يبعث على التخوف والتوجس خصوصا وان الامر تزامن مع تسريب معلومات إسرائيلية مفادها ان الولايات المتحدة وإسرائيل قرّرتا إنهاء مهمة قوة اليونيفيل في جنوب لبنان
.
وتمّ امس إعتراض دورية لليونيفيل في وادي الحجير بينما كانت تقوم بأعمال تفتيش بدون مواكبة الجيش وحضرت قوة من الجيش وعملت على فض الإشكال.
معلومات إسرائيلية أفادت امس ان الولايات المتحدة وإسرائيل قرّرتا إنهاء مهمة قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، وفق تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية. وتقول الصحيفة: "انضمت إسرائيل إلى الموقف الذي اتخذته الإدارة الأميركية
، والذي يقضي بإنهاء عمل القوة الدولية بعد 47 عاماً من انتشارها في المنطقة".