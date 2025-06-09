Advertisement

لبنان

واشنطن تربط انسحاب إسرائيل بسحب سلاح "حزب الله"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-06-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1372377-638850528122383672.jpg
Doc-P-1372377-638850528122383672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الساحة اللبنانية امام مروحة اتصالات تبدأ بوصول الموفد الفرنسي جان - إيف لو دريان غدا الى بيروت، وفق ما هو مقرر، حيث سيُثير في لقاءاته مع المسؤولين جملة ملفات تتعلق بالاصلاح والقرار 1701، وصولا إلى مؤتمر دعم لبنان الذي تنوي فرنسا عقده في تشرين الاول المقبل، ما لم يتأجل مجددا .
Advertisement
كما يتوقع ان يتبلور الموقف الاميركي لجهة من سيتولى التنسيق مع لبنان بعد سحب الملف من الموفدة مورغان، اضافة الى احتواء تداعيات الغارات الإسرائيلية الأخيرة ومحاولة منع تكرارها .
وفي هذا السياق، ارتفع منسوب القلق نتيجة انكفاء الولايات المتحدة عن التدخل، مباشرة أو عبر لجنة الرقابة المشرفة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لدى إسرائيل لمنعها من توسيع غاراتها، كما حصل أخيراً في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث دمرت عدة مبانٍ سكنية، بخلاف ما تذرعت به إسرائيل بأنها استهدفت طوابقها السفلية التي يستخدمها "حزب الله"لتصنيع مسيَّرات.
وبحسب اوساط معنية، "فان ما زاد في القلق اللبناني أن إسرائيل أَعلَمت مسبقاً الولايات المتحدة بعزمها على استهداف هذه المباني التي تبيّن لاحقاً أن الحزب لا يستخدمها لتصنيع المسيَّرات، وهذا ما اعترفت به واشنطن عبر توجيهها لوماً إلى تل أبيب".
وقللت الاوساط من أهمية هذا اللوم؛ لأن إسرائيل تحظى بغطاء أميركي لمواصلة ضغطها على لبنان لإلزامه وضع جدول زمني لسحب سلاح "حزب الله" وربطه بانسحابها".
ميدانيا، شهدت تطورات الجنوب في الساعات الأخيرة تواصل عمليات التعرض والاعتراض لدوريات اليونيفيل ما يبعث على التخوف والتوجس خصوصا وان الامر تزامن مع تسريب معلومات إسرائيلية مفادها ان الولايات المتحدة وإسرائيل قرّرتا  إنهاء مهمة قوة اليونيفيل في جنوب لبنان.
وتمّ امس إعتراض دورية لليونيفيل في وادي الحجير بينما كانت تقوم بأعمال تفتيش بدون مواكبة الجيش وحضرت قوة من الجيش وعملت على فض الإشكال. 
معلومات إسرائيلية أفادت امس ان الولايات المتحدة وإسرائيل قرّرتا  إنهاء مهمة قوة اليونيفيل  في جنوب لبنان، وفق تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية. وتقول الصحيفة: "انضمت إسرائيل إلى الموقف الذي اتخذته الإدارة الأميركية، والذي يقضي بإنهاء عمل القوة الدولية بعد 47 عاماً من انتشارها في المنطقة".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
واشنطن تربط انسحاب إسرائيل من الجنوب بسحب سلاح "حزب الله"
lebanon 24
09/06/2025 10:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أجندة "أبو مازن": "تنظيم" السلاح لا "سحبه"
lebanon 24
09/06/2025 10:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: نتواصل مع كل الدول التي تتواصل مع إسرائيل لسحب قواتها
lebanon 24
09/06/2025 10:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم كاليفورنيا يطالب وزير الدفاع الأميركي بسحب قواته من لوس أنجلوس
lebanon 24
09/06/2025 10:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:25 | 2025-06-09
03:15 | 2025-06-09
03:06 | 2025-06-09
03:00 | 2025-06-09
02:56 | 2025-06-09
02:45 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24