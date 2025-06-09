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لبنان
مصالحات عونية..."باشرافه شخصيا"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
09-06-2025
|
01:30
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يعمل "
التيار الوطني الحر
" في الآونة الأخيرة على ترميم بنيته التنظيمية الداخلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضوره السياسي والشعبي استعدادًا للمرحلة المقبلة. وقد بدأت قيادة "
التيار
" سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الكوادر السابقة والمنسحبين من "التيار"، في محاولة لإعادة استقطابهم من خلال فتح قنوات التواصل ومعالجة أسباب التباعد والخلافات السابقة.
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وتأتي هذه التحركات في سياق أوسع يشمل مراجعة الأداء التنظيمي لـ"التيار"، والسعي الى اعادة تنشيط الماكينة الحزبية التي شهدت فتورًا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد الانتخابات النيابية الماضية.
وبحسب مصادر متابعة، فإن رئيس"التيار"
النائب جبران باسيل
يُشرف شخصيًا على هذا المسار، ويضع ملف المصالحات الداخلية كأولوية في ظل التحديات السياسية المقبلة.
الخطوة تعبّر عن نية" التيار" لملمة صفوفه وترسيخ تماسكه الداخلي، في وقت يشهد فيه
لبنان
تحولات سياسية دقيقة.
المصدر:
لبنان 24
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