مصالحات عونية..."باشرافه شخصيا"

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يعمل " " في الآونة الأخيرة على ترميم بنيته التنظيمية الداخلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضوره السياسي والشعبي استعدادًا للمرحلة المقبلة. وقد بدأت قيادة " " سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الكوادر السابقة والمنسحبين من "التيار"، في محاولة لإعادة استقطابهم من خلال فتح قنوات التواصل ومعالجة أسباب التباعد والخلافات السابقة.وتأتي هذه التحركات في سياق أوسع يشمل مراجعة الأداء التنظيمي لـ"التيار"، والسعي الى اعادة تنشيط الماكينة الحزبية التي شهدت فتورًا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد الانتخابات النيابية الماضية.وبحسب مصادر متابعة، فإن رئيس"التيار" يُشرف شخصيًا على هذا المسار، ويضع ملف المصالحات الداخلية كأولوية في ظل التحديات السياسية المقبلة.الخطوة تعبّر عن نية" التيار" لملمة صفوفه وترسيخ تماسكه الداخلي، في وقت يشهد فيه تحولات سياسية دقيقة.