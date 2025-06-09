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لبنان
تأخير التشكيلات القضائية "بقرار الوزير"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
09-06-2025
|
01:45
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لفت مصدر متابع للتشكيلات القضائية المقبلة وسير التفاوض فيها الى أن المراكز الأساسية في المحافظات باتت واضحة ، لا سيما مدعي عام
جبل لبنان
وقاضي التحقيق الأول في
بيروت
والهيئة الإتهامية ، أما بالنسبة الى مدعي العام المالي فلا إشكالية أبداً، حيث أن الحديث يجري حول القاضي
زاهر حمادة
، أما الحقيقة في مكان آخر، كما جرت الأمور في تعيين
المدير العام للأمن
العام، حبث يتم طرح إسم كي يصار الى تعيين إسم آخر .
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وتابع المصدر "أن الجسم القضائي بات يعلم من هم القضاة الذين سيكونون في المراكز الأساسية الحساسة"، وختم بأن"وزير العدل سوف يسعى الى تغليب الكفاءة والنزاهة والإستقلالية على ما عداها من أمور تدخل في عملية التشكيلات، ومن هذا المنطلق سوف يكون هناك تأخير في التشكيلات لكي يقتنع الجميع بضرورة
التراجع عن
أي تدخل أو محسوبيات ".
المصدر:
لبنان 24
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