تأخير التشكيلات القضائية "بقرار الوزير"

Advertisement

لفت مصدر متابع للتشكيلات القضائية المقبلة وسير التفاوض فيها الى أن المراكز الأساسية في المحافظات باتت واضحة ، لا سيما مدعي عام وقاضي التحقيق الأول في والهيئة الإتهامية ، أما بالنسبة الى مدعي العام المالي فلا إشكالية أبداً، حيث أن الحديث يجري حول القاضي ، أما الحقيقة في مكان آخر، كما جرت الأمور في تعيين العام، حبث يتم طرح إسم كي يصار الى تعيين إسم آخر .وتابع المصدر "أن الجسم القضائي بات يعلم من هم القضاة الذين سيكونون في المراكز الأساسية الحساسة"، وختم بأن"وزير العدل سوف يسعى الى تغليب الكفاءة والنزاهة والإستقلالية على ما عداها من أمور تدخل في عملية التشكيلات، ومن هذا المنطلق سوف يكون هناك تأخير في التشكيلات لكي يقتنع الجميع بضرورة أي تدخل أو محسوبيات ".