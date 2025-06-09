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لبنان

"أمر حاسم".. هذا ما طلبه رئيس الجمهورية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-06-2025 | 02:15
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عُلم أن رئيس الجمهورية جوزاف عون أعطى توجيهات حاسمة بوجوب اعتماد معايير الكفاءة في اختيار الضباط الجدد ضمن الأسلاك الأمنية والعسكرية لاسيما خلال دورة تعيين ضباط اختصاصيين في قوى الأمن الداخلي.
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وذكرت المعلومات أنَّ أي طرف يلتقي المدير العام لقوى الأمن الداخلي رائد عبدالله للبحث معه في موضوع الدورة، يتلقى إجابة حاسمة وهي أنَّ الكفاءة هي المعيار الوحيد ولا "واسطة" لأحد.
المصدر: لبنان 24
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