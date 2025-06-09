"أمر حاسم".. هذا ما طلبه رئيس الجمهورية

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عُلم أن رئيس الجمهورية أعطى توجيهات حاسمة بوجوب اعتماد معايير الكفاءة في اختيار الضباط الجدد ضمن الأسلاك الأمنية والعسكرية لاسيما خلال دورة تعيين ضباط اختصاصيين في .وذكرت المعلومات أنَّ أي طرف يلتقي لقوى الأمن الداخلي رائد عبدالله للبحث معه في موضوع ، يتلقى إجابة حاسمة وهي أنَّ الكفاءة هي المعيار الوحيد ولا "واسطة" لأحد.