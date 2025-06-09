العسل الاسود اللبناني مفقود

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قال مصدر زراعي لبناني إن أزمة فقدان اللبناني بالجودة العالية حُسمت هذه السنة أيضاً حيث أن العوامل الطبيعية والتغير المناخي الذي نلحظه منذ سنوات أثّر كثيراً على حشرة المن التي تعيش على فروخ السنديان وهي المادة الأساسية التي تصنع منها النحلة العسل الأسود الشهير والأجود ، هذا بالإضافة الى عدم توافر "الغطيطة " والرطوبة ، أما السبب الأكثر ضرراً للنحل فهو قطع الأشجار العشوائي من أجل بيع الحطب وصناعة الفحم من أشجار السنديان.وقال: هذه الأحراج في وسط ، وكسروان يتم عليها بشكلٍ ممنهج وخاصةً في القرى الصغيرة حيث لا وجود للبلديات، فتكون الأمور متفلتة ومن دون رقابة وأحياناً بتواطؤ مع المخاتير ومأموري الأحراج .المصدر لفت الى أن الدولة يجب أن تتحرك من أجل حماية هذه الزراعة والحفاظ على العسل الأسود، الذي لا وجود له إلا في وسط .