Advertisement

لبنان

العسل الاسود اللبناني مفقود

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-06-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1372391-638850547223972959.jpg
Doc-P-1372391-638850547223972959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر زراعي لبناني إن أزمة فقدان العسل الأسود اللبناني بالجودة العالية حُسمت هذه السنة أيضاً حيث أن العوامل الطبيعية والتغير المناخي الذي نلحظه منذ سنوات أثّر كثيراً على حشرة المن التي تعيش على فروخ السنديان وهي المادة الأساسية التي تصنع منها النحلة العسل الأسود الشهير والأجود ، هذا بالإضافة الى عدم توافر "الغطيطة " والرطوبة ، أما السبب البشري الأكثر ضرراً للنحل فهو قطع الأشجار العشوائي من أجل بيع الحطب وصناعة الفحم من أشجار السنديان.
Advertisement
وقال: هذه الأحراج في وسط جبيل، البترون وكسروان يتم القضاء عليها  بشكلٍ ممنهج وخاصةً في القرى الصغيرة حيث لا وجود للبلديات، فتكون الأمور متفلتة ومن دون رقابة وأحياناً بتواطؤ مع المخاتير ومأموري الأحراج .
 المصدر لفت الى أن الدولة يجب أن تتحرك من أجل حماية هذه الزراعة والحفاظ على العسل الأسود، الذي لا وجود له إلا في وسط جبل لبنان .


المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
فوائد العسل المذهلة للجسم والمناعة
lebanon 24
09/06/2025 14:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هل انتهى "شهر العسل " بين "القوات" و"الكتائب"؟
lebanon 24
09/06/2025 14:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أيّام من زواجها... هكذا تقضي ستيفاني عطالله شهر العسل مع زوجها (صور)
lebanon 24
09/06/2025 14:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتهاء شهر العسل.. ليلى أحمد زاهر تُطلّ لأول مرة مع زوجها (فيديو)
lebanon 24
09/06/2025 14:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-06-09
07:14 | 2025-06-09
07:14 | 2025-06-09
07:09 | 2025-06-09
06:46 | 2025-06-09
06:44 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24