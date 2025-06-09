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لبنان

منذ الصباح.. مسيّرات إسرائيلية تحلّق فوق عدد من البلدات

Lebanon 24
09-06-2025 | 01:55
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رُصد صباح اليوم تحليق طائرات استطلاع من دون طيار على علو منخفض فوق مناطق واسعة من البقاع الأوسط وغرب بعلبك، حسب مندوبة "لبنان24".
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وشمل التحليق قرى السعيدة، بوداي، الحفير، الزعارير، مزرعة بيت مشيك، جبعا، كفردان، التليلة وحدث بعلبك.
 
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