منذ الصباح.. مسيّرات إسرائيلية تحلّق فوق عدد من البلدات

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رُصد تحليق طائرات استطلاع من دون طيار على علو منخفض فوق مناطق واسعة من الأوسط وغرب ، حسب مندوبة " ".وشمل التحليق قرى السعيدة، ، الحفير، الزعارير، مزرعة بيت مشيك، جبعا، ، التليلة وحدث بعلبك.