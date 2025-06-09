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لبنان

النائب سليمان: كل التحية والتقدير لمؤسسة قوى الامن

Lebanon 24
09-06-2025 | 02:23
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كتب النائب محمد سليمان عبر منصة "أكس" لمناسبة ذكرى تأسيس مؤسسة قوى الأمن الداخلي :
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"كل التحية والتقدير لهذه المؤسسة العريقة على ما بذلته وتبذله في سبيل حفظ أمن الوطن وخدمة المواطنين، رغم كل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. سيبقى دورها ركيزة أساسية في حماية الوطن وتطبيق القانون. تحية لقيادتها، ضباطها، عناصرها، وكافة وحداتها".
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