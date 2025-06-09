النائب سليمان: كل التحية والتقدير لمؤسسة قوى الامن

كتب النائب عبر منصة "أكس" لمناسبة ذكرى تأسيس مؤسسة :

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"كل التحية والتقدير لهذه المؤسسة العريقة على ما بذلته وتبذله في سبيل حفظ أمن الوطن وخدمة المواطنين، رغم كل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. سيبقى دورها ركيزة أساسية في حماية الوطن وتطبيق القانون. تحية لقيادتها، ضباطها، عناصرها، وكافة وحداتها".