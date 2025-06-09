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لبنان

رابطة قدماء القوى المسلحة هنأت قوى الامن بعيدها

Lebanon 24
09-06-2025 | 02:26
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هنأت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، قوى الامن الداخلي، بعيدها، في الذكرى 164 لتأسيسها، وقالت في بيان: "في مناسبة عزيزة على قلوب اللبنانيين، تتقدم رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات من قيادة قوى الأمن الداخلي ومن كافة الضباط والعناصر، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين بعد المئة لتأسيس هذه المؤسسة الوطنية العريقة، التي لطالما شكّلت ركناً أساسياً من أركان الأمن والاستقرار في لبنان".
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وتابع: "إذ نحيّي الجهود الجبارة والتضحيات الجسام التي يبذلها رجال قوى الأمن الداخلي في مختلف الميادين لحماية المواطنين وصون القانون، فإننا نخصّ بالتحية أيضاً زملاءنا المتقاعدين من هذه المؤسسة الغالية، الذين أدّوا واجبهم بتفانٍ وإخلاص، وساهموا عبر عقود من الزمن في ترسيخ مسيرة الأمن والعدالة".

وقال: "إن رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، إذ تعرب عن فخرها واعتزازها بتاريخ قوى الأمن الداخلي، تؤكد دعمها الثابت لحقوق المتقاعدين وتطلعاتهم، ووقوفها إلى جانب المؤسسة في مواجهة التحديات الراهنة، إيمانًا منها بدورها المحوري في بناء الدولة وحماية السلم الأهلي.

كل عام وقوى الأمن الداخلي، قيادةً وضباطًا ورتباء وأفرادًا ومتقاعدين، بألف خير".
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