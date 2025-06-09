رابطة قدماء القوى المسلحة هنأت قوى الامن بعيدها

Advertisement

هنأت رابطة قدماء القوى المسلحة ، قوى الامن الداخلي، بعيدها، في الذكرى 164 لتأسيسها، وقالت في بيان: "في مناسبة عزيزة على قلوب اللبنانيين، تتقدم رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات من ومن كافة الضباط والعناصر، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين بعد المئة لتأسيس هذه العريقة، التي لطالما شكّلت ركناً أساسياً من أركان الأمن والاستقرار في ".وتابع: "إذ نحيّي الجهود الجبارة والتضحيات الجسام التي يبذلها رجال في مختلف الميادين لحماية المواطنين وصون القانون، فإننا نخصّ بالتحية أيضاً زملاءنا المتقاعدين من هذه المؤسسة الغالية، الذين أدّوا واجبهم بتفانٍ وإخلاص، وساهموا عبر عقود من الزمن في ترسيخ مسيرة الأمن والعدالة".وقال: "إن رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، إذ تعرب عن فخرها واعتزازها بتاريخ قوى الأمن الداخلي، تؤكد دعمها الثابت لحقوق المتقاعدين وتطلعاتهم، ووقوفها إلى جانب المؤسسة في مواجهة التحديات الراهنة، إيمانًا منها بدورها المحوري في بناء الدولة وحماية السلم الأهلي.كل عام وقوى الأمن الداخلي، قيادةً وضباطًا ورتباء وأفرادًا ومتقاعدين، بألف خير".