تكريما للرئيس عون وعقيلته.. الرئيس سليمان يقيم مأدبة عشاء في دارته في اليرزة

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أقام الرئيس سليمان وقرينته السيدة وفاء في دارتهما في اليرزة، مأدبة عشاء تكريمًا لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، حضرها وعقيلته السيدة رنده ، رئيس الدكتور نواف سلام وعقيلته السيدة سحر بعاصيري سلام، الرئيس امين الجميّل وقرينته السيدة جويس، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، السيدة منى الهراوي، السيدة صولانج الجميل، الرئيس وعقيلته السيدة مي، الرئيس فؤاد السنيورة وعقيلته السيدة هدى، السيدة ليلى الصلح، النائب زياد حواط والوزراء السابقون سمير مقبل، بطرس حرب وناظم الخوري، إضافة إلى افراد عائلتي الرئيسين عون وسليمان وعائلاتهم.وكان اللقاء فرصة للتداول في عدد من المواضيع الوطنية الراهنة، والمعطيات المتوافرة عن المواقف الإقليمية والدولية من التطورات في والجوار وضرورة زيادة الضغوط والمطالبة بانسحاب اسرائيل من المواقع المحتلة ووقف خروقاتها واعتداءاتها المتكررة وفقًا للاتفاق المعقود برعاية الأميركية وتحت إشراف اللجنة الخماسية.وفيما تمنى الرئيس سليمان عيد اضحى مبارك للحاضرين ولجميع اللبنانيين، أعرب عن أمله في أن يوفق في مسيرة النهوض بلبنان تنفيذًا لخطاب القسم وحصر السلاح بيد الدولة بالتعاون مع السلطات الدستورية كافة لما يعود بالخير على لبنان واللبنانيين.