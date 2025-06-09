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لبنان

في عيد قوى الامن.. سلام: الرهان باقٍ على ضباطها وعناصرها في ترسيخ الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة

Lebanon 24
09-06-2025 | 02:38
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كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة اكس، لمناسبة عيد قوى الامن الداخلي: في عيدها الـ164 نحيّي قوى الأمن الداخلي، المؤسسة الأمنية التي صمدت في وجه الاغتيالات والأزمات، وبقيت ساهرة على أمن الوطن وسلامة المجتمع.
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تحية إجلال لأرواح شهدائها، والرهان باقٍ على ضباطها وعناصرها في ترسيخ الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة والمساهمة في بناء دولة القانون.
 
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