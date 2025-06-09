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لبنان
في عيد قوى الامن.. سلام: الرهان باقٍ على ضباطها وعناصرها في ترسيخ الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة
Lebanon 24
09-06-2025
|
02:38
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كتب رئيس الحكومة
نواف سلام
على منصة اكس، لمناسبة عيد قوى الامن الداخلي: في عيدها الـ164 نحيّي
قوى الأمن الداخلي
، المؤسسة الأمنية التي صمدت في وجه الاغتيالات والأزمات، وبقيت ساهرة على أمن الوطن وسلامة المجتمع.
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تحية إجلال لأرواح شهدائها، والرهان باقٍ على ضباطها وعناصرها في ترسيخ الاستقرار وحماية
مؤسسات الدولة
والمساهمة في بناء
دولة القانون
.
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