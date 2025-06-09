في عيد قوى الامن.. سلام: الرهان باقٍ على ضباطها وعناصرها في ترسيخ الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة

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كتب رئيس الحكومة على منصة اكس، لمناسبة عيد قوى الامن الداخلي: في عيدها الـ164 نحيّي ، المؤسسة الأمنية التي صمدت في وجه الاغتيالات والأزمات، وبقيت ساهرة على أمن الوطن وسلامة المجتمع.تحية إجلال لأرواح شهدائها، والرهان باقٍ على ضباطها وعناصرها في ترسيخ الاستقرار وحماية والمساهمة في بناء .