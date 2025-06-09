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لبنان

رئيس بلدية طرابلس تفقد فعاليات مهرجان الأضحى للألعاب

Lebanon 24
09-06-2025 | 02:56
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تفقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبدالحميد كريمة، مهرجان الاضحى للألعاب الذي تنظمه مجموعة كيدز سبايس في حديقة الملك فهد، واطلع على حسن التنظيم وتطبيق معايير السلامة العامة والصحة وحسن الاستقبال ومجانية الدخول والالعاب الآمنة والنظافة.
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وكان في استقبال كريمة، رئيس المجموعة الشيخ عبدالله البوش مع فريق العمل وقائد الشرطة ربيع الحافظ وعدد من مسؤولي البلدية، بمشاركة رئيسة مصلحة الهندسة في البلدية المهندسة عزة فتفت وعضو نقابة الأطباء في طرابلس والشمال الدكتور احمد البوش، ورئيس ورشة الطوارئ في البلدية النقيب عزام الزيلع، ومسؤولي إدارات  كيدز سبايس: يحيى البوش، عمر اسماعيل وصفوت اسماعيل، بالإضافة إلى حشد من المواطنين.

بعد جولة في الحديقة والاطلاع على الالعاب، شارك كريمة بتوزيع مئات بطاقات الألعاب مجانا وعشرات وجبات الطعام المجانية على الأطفال المشاركين في مبادرة لإدخال الفرح الى قلوبهم وتمكين الجميع من اللعب في الألعاب الكبيرة الهامة في الحديقة.

وأثنى كريمة على "عمل مجموعة كيدز سبايس لحفظها حق المواطنين في الدخول المجاني الى الحديقة والالعاب المجانية"، منوها ب "التنظيم المميز للمهرجان وتنوع الألعاب الكبيرة فيها". كما شكر كريمة "رئيس المجموعة  واعضائها على مبادرة إدخال اكثر من الف طفل مجانا الى الحديقة وتوزيع ما يزيد عن ثلاثة الاف بطاقة لعب مجانية عليهم"، معتبرا ان "هذه المبادرات تعمل على تمتين اواصر الشراكة والعلاقة بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزز الروابط الإجتماعية وتخلق الأجواء الجميلة والآمنة في العيد لعشرات الالاف من الاطفال والمواطنين، وتعبر عن تضافر الجهود لدعم الفئات المحتاجة والمهمشة".

ووعد كريمة ب "مزيد من التعاون بين بلدية طرابلس والمجتمع بكل اطيافه وهيئاته لتنمية المبادرات وتوفير الامكانيات لإنجاح الأفكار والمبادرات لدى البلدية لما فيه مصلحة طرابلس واهلها". 

بدوره، شكر عبدالله البوش ل "رئيس البلدية الدكتور كريمة على زيارته التي أسعدت قلوب اصحاب المجموعة والحضور، كما اسعدت الأطفال اهاليهم"، وأكد البوش ان "الزيارة عبرت عن حب كريمة للمدينة ومصالح أهلها".

وختم واعدا "أهلنا بالمدينة بمزيد من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية التي تعكس صورة حقيقية لطرابلس وتعزز النفس الإيجابي في المدينة وتخلق اجواء آمنة وسعيدة للأطفال والعائلات".
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