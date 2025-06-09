منسى في العيد الـ164 لقوى الأمن الداخلي: نعتز بما قدمه الضباط والعناصر

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هنأ اللواء والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله في العيد الـ164 لقوى الأمن الداخلي، معرباً عن التقدير والاعتزاز بما قدمه ضباط وعناصر من تضحيات وما يبذلون كل يوم من جهود لتحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار وحماية الوطن وخدمة المواطن.وأكد أن المسؤوليات الملقاة على عاتق قوى الأمن الداخلي كبيرة وجسيمة وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها وطننا في سعيه الى الأمن والأمان وسيادة الشرعية والقانون.