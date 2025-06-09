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لبنان

منسى في العيد الـ164 لقوى الأمن الداخلي: نعتز بما قدمه الضباط والعناصر

Lebanon 24
09-06-2025 | 03:06
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 هنأ وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وزير الداخلية أحمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله في العيد الـ164 لقوى الأمن الداخلي، معرباً عن التقدير والاعتزاز بما قدمه ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي من تضحيات وما يبذلون كل يوم من جهود لتحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار وحماية الوطن وخدمة المواطن. 
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وأكد وزير الدفاع أن المسؤوليات الملقاة على عاتق قوى الأمن الداخلي كبيرة وجسيمة وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها وطننا في سعيه الى الأمن والأمان وسيادة الشرعية والقانون.
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