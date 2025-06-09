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لبنان

غياب الخارجية.. وانتقادات بالجملة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-06-2025 | 03:45
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لاحظت الاوساط المتابعة غياب اي ردّ من الخارجية اللبنانية على الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرة ان هكذا خرق لاتفاق وقف اطلاق النار، كان من المفترض على الدولة اللبنانية الاسراع في تقديم شكوى بشأنه الى الامم المتحدة، خصوصاً وان هذا الاعتداء لم يطل فقط المباني والمواطنين الامنين، بل طال ايضاً الجيش الذي كان موجوداً في أحد الابنية للكشف عليها، حين بدأ الطيران الاسرائيلي بقصفه بهدف التحذير قبل استهدافه.
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واعتبرت الاوساط، ان تقاعس الخارجية في هذا الامر، ومن خلفها الدولة اللبنانية والحكومة يتسبب بنوع من الامتعاض لدى بيئة المقاومة وكأن الدولة غير مبالية بالاستباحة الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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