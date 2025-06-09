هاشم: كل التحية لمؤسسة قوى الامن وشهدائها

هنأ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ، قوى الامن الداخلي بعيدها الـ١٦٤، وقال:

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"تحية لقوى الامن الداخلي في عيدها، مديرا وضباطا ورتباء وافرادا ، على ما يبذلون من تضحيات وجهود للحفاظ على الامن والاستقرار الوطني وخدمة اللبنانيين في قضاياهم وحياتهم اليومية ونشد على ايديهم والى مزيد من التقدم والارتقاء للمساهمة في بناء وطن العدالة والمؤسسات ليكون على مستوى امنيات ابنائه ،فكل التحية للمؤسسة وشهدائها الذين بذلوا حياتهم ليبقى وطنا حرا مستقلا".