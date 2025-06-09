جبور: تدفق النازحين لم يتأثر بأي وضعية جديدة وأي تمويل

كتب النائب عبر منصة "أكس":

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"خطة الحكومة لإعادة (حسب تصريح الحكومة) خطيرة للغاية إذ أنها تتضمن دفع ١٠٠$ اميركي من جيب اللبناني لكل نازح مغادر ولا تشمل أي عمليات ترحيل جماعي او قسري، على الحكومة أن تضبط حدودها البرية بدايةً إذ ان تدفق النازحين لا يزال نشطاً ولم يتأثر بأي وضعية جديدة وأي تمويل وإن من باب التحفيز يجعل عرضة لعملية بلف واحتيال اذ يخرج النازح صباحا من معبر شرعي ويعود مساء من معبر غير شرعي .. نحن بانتظار خطتكم لنكشف نياتكم".