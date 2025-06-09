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لبنان

بالفيديو.. أدرعي يردّ على وزير الإعلام اللبناني

Lebanon 24
09-06-2025 | 03:36
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نشر المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو عبر حسابه على "اكس"، ردّ فيه على بيان وزارة الإعلام اللبنانية الذي حذّر المواطنين، خصوصًا المؤثرين والفنانين والإعلاميين، من أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع ممثلي جيش الاحتلال أو إعلامه.

وتساءل أدرعي عن "اين هي حرية التعبير التي يتغنّى بها لبنان؟".

أضاف:" عن أي قانون تتحدثون؟ وأي تشريع تريدون تطبيقه في زمن باتت فيه معظم القوانين في لبنان مجمّدة ومعلّقة؟".
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