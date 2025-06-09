بالفيديو.. أدرعي يردّ على وزير الإعلام اللبناني

في ردّي على بيان الذي دعا اللبنانيين إلى عدم التفاعل مع ما أسماه "العدو" الإسرائيلي أستخدم قولة اللبنانيين: فرجونا القانون بالضاحية مثلًا وليس حصرًا"

🔸في عصر الإعلام المفتوح، هل بات مجرد الرد على تغريدة أو نقاش علني يُعتبر جريمة؟

🔸وأين هي حرية التعبير… pic.twitter.com/LkdQUE0ulq — (@AvichayAdraee) June 9, 2025 Advertisement

نشر المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي مقطع فيديو عبر حسابه على "اكس"، ردّ فيه على بيان الذي حذّر المواطنين، خصوصًا المؤثرين والفنانين والإعلاميين، من أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع ممثلي جيش أو إعلامه.وتساءل أدرعي عن "اين هي حرية التعبير التي يتغنّى بها ؟".أضاف:" عن أي قانون تتحدثون؟ وأي تشريع تريدون تطبيقه في زمن باتت فيه معظم القوانين في لبنان مجمّدة ومعلّقة؟".