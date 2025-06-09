بالفيديو.. أدرعي يردّ على وزير الإعلام اللبناني

في ردّي على بيان وزارة الإعلام اللبنانية الذي دعا اللبنانيين إلى عدم التفاعل مع ما أسماه "العدو" الإسرائيلي أستخدم قولة اللبنانيين: فرجونا القانون بالضاحية مثلًا وليس حصرًا"
🔸في عصر الإعلام المفتوح، هل بات مجرد الرد على تغريدة أو نقاش علني يُعتبر جريمة؟
🔸وأين هي حرية التعبير… pic.twitter.com/LkdQUE0ulq
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 9, 2025
في ردّي على بيان وزارة الإعلام اللبنانية الذي دعا اللبنانيين إلى عدم التفاعل مع ما أسماه "العدو" الإسرائيلي أستخدم قولة اللبنانيين: فرجونا القانون بالضاحية مثلًا وليس حصرًا"
🔸في عصر الإعلام المفتوح، هل بات مجرد الرد على تغريدة أو نقاش علني يُعتبر جريمة؟
🔸وأين هي حرية التعبير… pic.twitter.com/LkdQUE0ulq