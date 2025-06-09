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لبنان

أمن الدولة في رسالة معايدة للأمن الداخلي: معًا نبقى العين الساهرة على أمن لبنان وسلامة شعبه

Lebanon 24
09-06-2025 | 03:44
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لمناسبة العيد 164 لقوى الامن الداخلي، وجهت مديرية أمن الدولة رسالة معايدة جاء فيها: " تحيّة تقدير لرفاق السلاح في قوى الأمن الداخلي، بمناسبة العيد الـ164.
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معًا نبقى العين الساهرة على أمن لبنان وسلامة شعبه.
كل عام وأنتم بخير."
 
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