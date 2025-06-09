أمن الدولة في رسالة معايدة للأمن الداخلي: معًا نبقى العين الساهرة على أمن لبنان وسلامة شعبه

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لمناسبة العيد 164 لقوى الامن الداخلي، وجهت رسالة معايدة جاء فيها: " تحيّة تقدير لرفاق السلاح في ، بمناسبة العيد الـ164.معًا نبقى على أمن وسلامة شعبه.كل عام وأنتم بخير."