ميقاتي اتصل بالحجار وعبدالله مهنئاً بعيد "قوى الأمن"

أجرى اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات وبالمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد مهنئاً بعيد قوى الامن الداخلي.

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ونوه بالجهود التي تبذلها مؤسسة وما تقدمه مع باقي القوى الأمنية من تضحيات في سبيل الحفاظ على امن المواطنين وسلامتهم.