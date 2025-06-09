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لبنان

ميقاتي اتصل بالحجار وعبدالله مهنئاً بعيد "قوى الأمن"

Lebanon 24
09-06-2025 | 03:49
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أجرى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات احمد الحجار وبالمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله مهنئاً بعيد قوى الامن الداخلي.
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ونوه الرئيس ميقاتي بالجهود التي تبذلها مؤسسة قوى الأمن الداخلي وما تقدمه مع باقي القوى الأمنية من تضحيات في سبيل الحفاظ على امن المواطنين وسلامتهم.
 
 
 
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