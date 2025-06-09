حراك المتقاعدين العسكريين: لالغاء تحرك الخميس

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أوضح حراك المتقاعدين العسكريين، في بيان، أن "ما يتم تداوله عن قيام مجموعات تابعة لهم باعتصام في يوم الخميس المقبل بشأن موضوع فرار عناصر من هو عار من الصحة، وتبين أن التحرك تريد أن تقوم به مجموعة صغيرة من أهالي الفارين، وأبدى معظمهم رفضهم لهذا الاعتصام وخاصة أنهم يستبشرون خيرا، بعد استلام الملف من قبل العميد أحمد الحجار ومبادرة لقوى الأمن الداخلي اقتراح قانون لاعتبار الفارين مفسوخ عقد تطوعهم ولمرة واحدة وقف الملاحقات القضائية بحقهم وتصفية حقوقهم كل في ما خصه".أضاف: "وبانتظار خاتمة سعيدة لهذا الملف، نتمنى من الذين لم يتابعوا هذه القضية منذ البداية إلغاء التحرك لان الأمور يتم معالجتها بالسرعة الممكنة مع المعنيين".وهنأ الحراك قيادة قوى الامن الداخلي، ضباطا ورتباء وأفرادا بعيدهم، آملا "الأمن والأمان والاستقرار لوطننا بفضل جهودكم الجبارة".