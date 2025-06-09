Advertisement

لبنان

أبرزها ردّ على "اجتماع".. ماذا وراء "ضربة الضاحية"؟

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
09-06-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1372533-638850715044057282.jpg
Doc-P-1372533-638850715044057282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعيداً عن الطابع العسكري الذي أحاط بالهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، الخميس الماضي، تظهرُ رسائل سياسية أخرى أرادت إسرائيل إطلاقها باتجاهين، الأول دولي ويرتبط بوضعية "حزب الله" والثاني نحو الداخل اللبناني.
Advertisement
 
على الصعيد الدولي، تظهر بوادر واضحة وعلنية أن علاقة "حزب الله" مع أطراف خارجية وازنة ما زالت قائمة، والدليل على ذلك هو الاجتماع الذي عُقد قبل أيام بين مسؤول وحدة التنسيق والإرتباط وفيق صفا ومُنسقة الأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت.
 
الإجتماع الذي أزعج إسرائيل أعطى ذريعة للأخيرة للذهاب نحو تصعيد عسكري جديد، وتقولُ مصادر عسكرية لـ"لبنان24" إنَّ "تل أبيب تريد إعادة "حزب الله" إلى المربع الذي تريده هي، والقول مُجدداً إلى أن الأخير يتحرك بشكل مستمرّ لتأهيل نفسه وتقوية ذراعه العسكري، وبالتالي يجب تحجيمه وقطع طرق الإمداد إليه وضرب مصانعه بدلاً من إعطائه حيزاً من الاعتراف الدولي".
 
في المقابل، فإنَّ إسرائيل اتجهت أكثر نحو إحراج الولايات المتحدة في تعاطي الأخيرة مع لبنان، ذلك أنَّ واشنطن تتحدث عن الحفاظ على استقرار البلاد، بينما إسرائيل تتحرك بمفردها انطلاقاً من قاعدة إحباط مساعي الحزب للنهوض مُجدداً، وبالتالي تعكير الاستقرار الأمني والسياسي.
 
وتلفت المصادر إلى أنَّ أميركا قد تكون منحت إسرائيل الضوء الأخضر لإسرائيل لشنّ الضربة بهدف توجيه رسالتين: الأولى وهي أنَّ أميركا تود إبلاغ لبنان عبر الأطر العسكرية، بأن إسرائيل لن تقبلَ بتاتاً باستمرار نشاط "حزب الله"، ولهذا السبب يجب المسارعة أكثر في الضغط باتجاه تسليمه سلاحه. أما الرسالة الثانية فهي باتجاه إسرائيل للقول لها إنّ إحباط "الحزب" لن يكون بحرب شاملة جديدة، ذلك أن هذا الأمر، وفي حال حصوله، سيزيد من تعقيد الصراع في المنطقة.
 
وفي ما خص الرسائل الإسرائيلية باتجاه الداخل اللبناني، فإن وراءها هدفا سياسيا – عسكري . في بادئ الأمر، يتضح تماماً، وفق المصادر، أن إسرائيل تحاول الضغط على البيئة الداخلية اللبنانية من خلال الضربات من أجل تحريك الشارع ضد "حزب الله". في لحظة من اللحظات، فإن هذا الأمر لن يتحقق إطلاقاً، ومن تصدّى لهذا الأمر هو الخطاب الرسمي اللبناني عبر الرئاسات الـ3 التي استوعبت مضمون التحريض الإسرائيلي، وذهبت باتجاه استنكار ما حصل، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية لجم إسرائيل فوراً كونها المُعتدي فيما لبنان هو المُعتدى عليه.
 
عسكرياً، فإن إسرائيل تسعى إلى فرض معادلة "تسخين" الوضع كلما وجدت أنَّ "الحزب" يتنامى، ما يعني، وفق المصادر، أنَّ الأمور على هذا المنوال ستطول إلا في حال الذهاب نحو تسوية شاملة، ما يعني أنَّ الهجمات الإسرائيلية على لبنان لن تتوقف، ذلك أن تل أبيب ترى أنها تحتاج للحفاظ على نتائج الحرب التي خاضتها ضد لبنان مؤخراً، وبالتالي استمرار الهجوم على "الحزب" ظناً منها إنه سيسلم بقرار تسليم السلاح تحت النار.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مفاجأة بعد "ضربة الضاحية".. إساءة علنية!
lebanon 24
09/06/2025 23:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر كلام إسرائيليّ عن "ضربة الضاحية".. ماذا قيل عن الجيش؟
lebanon 24
09/06/2025 23:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" بعد ضربة الضاحية: لن نظل متفرجين
lebanon 24
09/06/2025 23:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا وراء "التزكية" في الجنوب؟
lebanon 24
09/06/2025 23:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:17 | 2025-06-09
16:04 | 2025-06-09
15:54 | 2025-06-09
15:30 | 2025-06-09
15:24 | 2025-06-09
15:16 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24