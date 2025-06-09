بوشكيان: تحية امتنان لقوى الأمن الداخلي في عيدها

صدر عن البيان الآتي: "في الذكرى الـ164 لتأسيس ، نوجه تحية احترام وامتنان لهذه المؤسسة الأمنية العريقة، التي كانت ولا تزال سدا منيعا في وجه التحديات، حاملة أمانة الوطن بصلابة. إلى رجالها ونسائها، قيادة وضباطا وأفرادا، شكرا على جهودكم اليومية لحماية الناس وصون القانون، رغم الضغوط والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وتحية خاصة إلى والمدير العام اللواء رائد عبدالله، على مواكبتهم ودعمهم المستمر لهذه المؤسسة. في زمن التحديات، يبقى الرهان كبيرا على إرادة رجال الأمن وإيمانهم بدولة القانون والمؤسسات".

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