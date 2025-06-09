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لبنان

بوشكيان: تحية امتنان لقوى الأمن الداخلي في عيدها

Lebanon 24
09-06-2025 | 06:16
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صدر عن النائب جورج بوشكيان البيان الآتي: "في الذكرى الـ164 لتأسيس قوى الأمن الداخلي، نوجه تحية احترام وامتنان لهذه المؤسسة الأمنية العريقة، التي كانت ولا تزال سدا منيعا في وجه التحديات، حاملة أمانة الوطن بصلابة. إلى رجالها ونسائها، قيادة وضباطا وأفرادا، شكرا على جهودكم اليومية لحماية الناس وصون القانون، رغم الضغوط والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وتحية خاصة إلى وزير الداخلية أحمد الحجار والمدير العام اللواء رائد عبدالله، على مواكبتهم ودعمهم المستمر لهذه المؤسسة. في زمن التحديات، يبقى الرهان كبيرا على إرادة رجال الأمن وإيمانهم بدولة القانون والمؤسسات".
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