توجّه إلى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج... أزمة قلبيّة أنهت حياة لبنانيّ في السعوديّة

أفادت مندوبة " " عن وفاة حسين صباح من ، جراء إصابته بأزمة قلبية في .

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وعلم أنّ الصباح الذي يبلغ من العمر 38 عاماً، كان داخل سكنه في ، وكان توجّه إلى هناك لاداء فريضة الحج.

وباشرت هيئة الحج بالتدابير الإدارية لنقل جثمان الراحل إلى .