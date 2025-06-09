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لبنان

توجّه إلى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج... أزمة قلبيّة أنهت حياة لبنانيّ في السعوديّة

Lebanon 24
09-06-2025 | 06:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة اللبناني عباس حسين صباح من النبطية، جراء إصابته بأزمة قلبية في المملكة العربية السعودية.
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وعلم أنّ الصباح الذي يبلغ من العمر 38 عاماً، كان داخل سكنه في مكة المكرمة، وكان توجّه إلى هناك لاداء فريضة الحج.
 
 
وباشرت هيئة الحج اللبنانية بالتدابير الإدارية لنقل جثمان الراحل إلى لبنان.
 
 
 
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