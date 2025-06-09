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لبنان

بالصور: العثور على مسيّرتين تابعتين للعدو الإسرائيلي في حولا وبيت ليف

Lebanon 24
09-06-2025 | 06:37
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"بتاريخ 8 /6 /2025، سقطت مسيّرتان تابعتان للعدو الإسرائيلي في بلدتَي حولا – مرجعيون وبيت ليف – بنت جبيل. وقد عملت دوريات من الجيش على تأمين محيط سقوطهما، ونقلهما إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليهما وإجراء اللازم بشأنهما".
 
 
 
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