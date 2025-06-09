بالصور: العثور على مسيّرتين تابعتين للعدو الإسرائيلي في حولا وبيت ليف

صدر عن ـــ البيان الآتي:

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"بتاريخ 8 /6 /2025، سقطت مسيّرتان تابعتان للعدو في بلدتَي حولا – وبيت ليف – . وقد عملت دوريات من الجيش على تأمين محيط سقوطهما، ونقلهما إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليهما وإجراء اللازم بشأنهما".