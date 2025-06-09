جمعية أهالي الطلاب تطالب الخارجية بتحريك ملف مساعدات طلاب أوكرانيا

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وجهت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج كتاباً إلى والمغتربين، ، دعت فيه إلى التحرك لمعالجة ملف المساعدة المالية المخصصة للطلاب اللبنانيين في الخارج، ولا سيما أولئك المسجلين في الجامعات ، والذين لم يتلقوا مستحقاتهم بعد من المساهمة المقدّمة من إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي).وجاء في الكتاب:"نتقدم إليكم باللائحة الاسمية التي أعدتها بالتنسيق مع في ، والتي تتضمن أسماء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأوكرانية الذين لم يحصلوا بعد على مستحقاتهم من المساعدات. علماً أن جميع الطلاب اللبنانيين في الجامعات الخارجية الأخرى والذين وردت أسماؤهم في الجداول التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع السفارات، قد تسلّموا حقوقهم كاملة".وأكدت الجمعية أن "المبلغ المخصص لهذه المساعدة قد أُودع فعلاً لدى ، وفق معلومات موثوقة، ولم يبقَ سوى وضع آلية دفع مناسبة، بالتعاون بين والجمعية التي تتمتع بترخيص رسمي".وختمت الجمعية كتابها بمناشدة وزير الخارجية تحديد موعد لاجتماع مع ممثلي الجمعية في أقرب فرصة ممكنة، من أجل مناقشة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقفاله وإنصاف الطلاب المعنيين، حرصاً على حقوقهم ومستقبلهم.