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لبنان

جمعية أهالي الطلاب تطالب الخارجية بتحريك ملف مساعدات طلاب أوكرانيا

Lebanon 24
09-06-2025 | 07:09
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وجهت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج كتاباً إلى وزير الخارجية والمغتربين، جو رجي، دعت فيه إلى التحرك لمعالجة ملف المساعدة المالية المخصصة للطلاب اللبنانيين في الخارج، ولا سيما أولئك المسجلين في الجامعات الأوكرانية، والذين لم يتلقوا مستحقاتهم بعد من المساهمة المقدّمة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي).
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وجاء في الكتاب:
"نتقدم إليكم باللائحة الاسمية التي أعدتها وزارة الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في أوكرانيا، والتي تتضمن أسماء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأوكرانية الذين لم يحصلوا بعد على مستحقاتهم من المساعدات. علماً أن جميع الطلاب اللبنانيين في الجامعات الخارجية الأخرى والذين وردت أسماؤهم في الجداول التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع السفارات، قد تسلّموا حقوقهم كاملة".

وأكدت الجمعية أن "المبلغ المخصص لهذه المساعدة قد أُودع فعلاً لدى مصرف لبنان، وفق معلومات موثوقة، ولم يبقَ سوى وضع آلية دفع مناسبة، بالتعاون بين وزارة الخارجية والجمعية التي تتمتع بترخيص رسمي".

وختمت الجمعية كتابها بمناشدة وزير الخارجية تحديد موعد لاجتماع مع ممثلي الجمعية في أقرب فرصة ممكنة، من أجل مناقشة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقفاله وإنصاف الطلاب المعنيين، حرصاً على حقوقهم ومستقبلهم.
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