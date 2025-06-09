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لبنان

اتحاد نقابات العمال: ضريبة المحروقات طعنة جديدة في ظهر اللبنانيين

Lebanon 24
09-06-2025 | 07:14
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عقد المجلس التنفيذي للاتحاد اللبناني لنقابات العمال والمستخدمين اجتماعًا في مقر "بيت العامل"، برئاسة النقيب بول زيتون، خصّص لبحث آخر المستجدات الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما قرار الحكومة الأخير بفرض ضريبة جديدة على مادتي البنزين والمازوت.
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وعقب الاجتماع، أصدر النقيب زيتون بيانًا اعتبر فيه أن "الضريبة المفروضة ليست خطوة إصلاحية كما تروج الحكومة، بل تمثل طعنة جديدة في ظهر اللبنانيين، الذين يعانون يوميًا من تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخ البلاد"، واصفًا القرار بأنه "جريمة موصوفة بحق كل مواطن يرزح تحت وطأة الجوع والبطالة وفقدان الحد الأدنى من مقومات الحياة".

وأشار إلى أن "قرارات كهذه تؤكد أن الحكومة الحالية ليست سوى واجهة جديدة لمنظومة قديمة عاجزة عن محاسبة الفاسدين أو فتح ملفات الهدر والتهريب، ولا تملك الجرأة سوى على استهداف الفقراء وتحميلهم تبعات الفساد والعجز والتسويات المشبوهة"، مضيفًا: "كفى سرقة وتجويعًا".

وختم زيتون محذرًا: "نحمّل الحكومة كامل المسؤولية عن هذا القرار وتبعاته، بما فيها خطر الانفجار الاجتماعي المرتقب. لن ندفع ثمن سياساتكم الفاشلة، ولن نموت بصمت. أنتم حكومة الجوع، لا الإصلاح، والرحيل أقل ما تستحقونه".
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