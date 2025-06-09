24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الحياة طبيعيّة"... هذا ما يشهده طريق المطار ليلاً
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-06-2025
|
08:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال "
لبنان 24
" على
طريق المطار
في ساعات متقدّمة من الليل، حيث لاحظ أنّ المواطنين يقصدون المطاهم والمقاهي، حتّى ساعات متأخرة، على الرغم من قرب المنطقة من المواقع المُستهدفة في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
Advertisement
وقال أحد المواطنين إنّ "الحياة طبيعيّة في المنطقة، والغارات الإسرائيليّة لن تُرهب أحداً"، وشدّد على أنّ "نسبة الحجوزات في المطاعم ممتازة، وخصوصاً في
عيد الأضحى
المبارك".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بالصور... إليكم ما يشهده طريق المطار
Lebanon 24
بالصور... إليكم ما يشهده طريق المطار
09/06/2025 23:39:06
09/06/2025 23:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما تشهده طريق الجنوب عشية الانتخابات
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما تشهده طريق الجنوب عشية الانتخابات
09/06/2025 23:39:06
09/06/2025 23:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير أميركي يحذر: هذا ما قد تشهده مطارات رئيسية
Lebanon 24
وزير أميركي يحذر: هذا ما قد تشهده مطارات رئيسية
09/06/2025 23:39:06
09/06/2025 23:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إليكم ما يشهده طريق ضهر البيدر
Lebanon 24
بالصورة... إليكم ما يشهده طريق ضهر البيدر
09/06/2025 23:39:06
09/06/2025 23:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
معركة في بلدة لبنانية.. إشكال وإطلاق نار بين محامٍ ومواطن!
Lebanon 24
معركة في بلدة لبنانية.. إشكال وإطلاق نار بين محامٍ ومواطن!
16:17 | 2025-06-09
09/06/2025 04:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري في عيد قوى الأمن الداخلي: تحية تقدير ووفاء لكل ضابط ورتيب وعنصر
Lebanon 24
الحريري في عيد قوى الأمن الداخلي: تحية تقدير ووفاء لكل ضابط ورتيب وعنصر
16:04 | 2025-06-09
09/06/2025 04:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: ناقشت مع نتنياهو ملف لبنان ويجب الوصول لاتفاق مع إيران
Lebanon 24
ترامب: ناقشت مع نتنياهو ملف لبنان ويجب الوصول لاتفاق مع إيران
15:54 | 2025-06-09
09/06/2025 03:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. ماذا يُخطط الأخير؟
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. ماذا يُخطط الأخير؟
15:30 | 2025-06-09
09/06/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة سجن غزير.. أحد الفارين يقع تحت قبضة "المعلومات"
Lebanon 24
جديد حادثة سجن غزير.. أحد الفارين يقع تحت قبضة "المعلومات"
15:24 | 2025-06-09
09/06/2025 03:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نُقلت إلى المستشفى.. إعلامية وممثلة لبنانية تُثير قلق الجمهور بشأن وضعها الصحي (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. إعلامية وممثلة لبنانية تُثير قلق الجمهور بشأن وضعها الصحي (صورة)
00:36 | 2025-06-09
09/06/2025 12:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة عاصي الحلاني يُعلّق على طلاق ابنته ماريتا.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة عاصي الحلاني يُعلّق على طلاق ابنته ماريتا.. هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2025-06-09
09/06/2025 12:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أُدخِلَ إلى المستشفى للمرّة الثالثة وتدهورت صحّته... هذا وضع الفنان الشهير
Lebanon 24
بعدما أُدخِلَ إلى المستشفى للمرّة الثالثة وتدهورت صحّته... هذا وضع الفنان الشهير
05:21 | 2025-06-09
09/06/2025 05:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا فعل مع المُعجبات (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا فعل مع المُعجبات (فيديو)
03:20 | 2025-06-09
09/06/2025 03:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هو قياديّ... توقيف عميل في لبنان وهذا ما أبلغه إلى إسرائيل
Lebanon 24
هو قياديّ... توقيف عميل في لبنان وهذا ما أبلغه إلى إسرائيل
06:27 | 2025-06-09
09/06/2025 06:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:17 | 2025-06-09
معركة في بلدة لبنانية.. إشكال وإطلاق نار بين محامٍ ومواطن!
16:04 | 2025-06-09
الحريري في عيد قوى الأمن الداخلي: تحية تقدير ووفاء لكل ضابط ورتيب وعنصر
15:54 | 2025-06-09
ترامب: ناقشت مع نتنياهو ملف لبنان ويجب الوصول لاتفاق مع إيران
15:30 | 2025-06-09
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. ماذا يُخطط الأخير؟
15:24 | 2025-06-09
جديد حادثة سجن غزير.. أحد الفارين يقع تحت قبضة "المعلومات"
15:16 | 2025-06-09
20 جندياً إسرائيلياً يدخلون لبنان.. ماذا فعلوا عند الحدود؟
فيديو
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
09/06/2025 23:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
09/06/2025 23:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
09/06/2025 23:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24