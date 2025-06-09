"الحياة طبيعيّة"... هذا ما يشهده طريق المطار ليلاً

جال " " على في ساعات متقدّمة من الليل، حيث لاحظ أنّ المواطنين يقصدون المطاهم والمقاهي، حتّى ساعات متأخرة، على الرغم من قرب المنطقة من المواقع المُستهدفة في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

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وقال أحد المواطنين إنّ "الحياة طبيعيّة في المنطقة، والغارات الإسرائيليّة لن تُرهب أحداً"، وشدّد على أنّ "نسبة الحجوزات في المطاعم ممتازة، وخصوصاً في المبارك".