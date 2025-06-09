Advertisement

لبنان

"الحياة طبيعيّة"... هذا ما يشهده طريق المطار ليلاً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-06-2025 | 08:03
A-
A+
Doc-P-1372582-638850783168312845.jpg
Doc-P-1372582-638850783168312845.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جال "لبنان 24" على طريق المطار في ساعات متقدّمة من الليل، حيث لاحظ أنّ المواطنين يقصدون المطاهم والمقاهي، حتّى ساعات متأخرة، على الرغم من قرب المنطقة من المواقع المُستهدفة في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
Advertisement
 
وقال أحد المواطنين إنّ "الحياة طبيعيّة في المنطقة، والغارات الإسرائيليّة لن تُرهب أحداً"، وشدّد على أنّ "نسبة الحجوزات في المطاعم ممتازة، وخصوصاً في عيد الأضحى المبارك".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بالصور... إليكم ما يشهده طريق المطار
lebanon 24
09/06/2025 23:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. هذا ما تشهده طريق الجنوب عشية الانتخابات
lebanon 24
09/06/2025 23:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير أميركي يحذر: هذا ما قد تشهده مطارات رئيسية
lebanon 24
09/06/2025 23:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... إليكم ما يشهده طريق ضهر البيدر
lebanon 24
09/06/2025 23:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:17 | 2025-06-09
16:04 | 2025-06-09
15:54 | 2025-06-09
15:30 | 2025-06-09
15:24 | 2025-06-09
15:16 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24