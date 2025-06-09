تلبية لدعوة الملك الأردني... الرئيس عون يتجه إلى عمّان غداً

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أفادت رئاسة الجمهورية عبر "إكس" بأن الرئيس يغادر غدا الثلاثاء متجهاً إلى في زيارة رسمية إلى الهاشمية تلبية لدعوة من العاهل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.وستكون الزيارة مناسبة للتشاور في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عرض الراهنة.ويرافق رئيس الجمهورية وفد رسمي.