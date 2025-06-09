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لبنان

تلبية لدعوة الملك الأردني... الرئيس عون يتجه إلى عمّان غداً

Lebanon 24
09-06-2025 | 08:04
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أفادت رئاسة الجمهورية عبر "إكس" بأن الرئيس العماد جوزاف عون يغادر غدا الثلاثاء بيروت متجهاً إلى عمان في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. 
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وستكون الزيارة مناسبة للتشاور في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عرض التطورات الإقليمية الراهنة.

 ويرافق رئيس الجمهورية وفد رسمي.
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