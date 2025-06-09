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لبنان

اللواء شقير في عيد قوى الأمن: أنتم ركيزة الوطن وضمانة استقراره

Lebanon 24
09-06-2025 | 08:22
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صدر عن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بيان، هنأ فيه المديرية بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لتأسيسها، وقال: "يسعدني أن أتوجه إليكم، وإلى جميع الضباط والعناصر في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة العيد الرابع والستين بعد المئة لتأسيس قوى الأمن الداخلي، هذه المؤسسة العريقة التي تشكل ركيزة أساسية من أركان الدولة اللبنانية، وسندا حقيقيا في حماية الأمن والاستقرار".
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وأضاف: "لقد أثبتم على مر السنوات، ولا تزالون، التزاما راسخا برسالة الأمن وخدمة المواطنين، وقدمتم ولا تزالون تقدمون التضحيات الجسام في سبيل صون السلم الأهلي وتطبيق القانون. إن احتفالكم بهذه المناسبة هو احتفال بكل معاني الوفاء والعطاء والانضباط، وهو محطة لتجديد الثقة بدوركم الوطني، وبما تمثلونه من صلابة في مواجهة التحديات".

وتابع: "إننا في المديرية العامة للأمن العام، نعتزم بالتنسيق والتكامل الدائم بين مؤسستينا، ونعول على هذا التعاون لتعزيز مناعة الوطن في وجه كل الأخطار"، مؤكدين أن "وحدة المؤسسات الأمنية هي الضمانة الأساسية لحماية لبنان واللبنانيين".

وختم قائلا: "كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم وعلى وطننا الحبيب بالأمن والسلام، وعلى مؤسستكم بالمزيد من التقدم والنجاح".
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