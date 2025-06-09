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لبنان

بالأرقام: مطار بيروت يسجل أعلى عدد وافدين في أيار منذ 2019

Lebanon 24
09-06-2025 | 08:41
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شهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر أيار 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الركاب، خصوصاً من حيث عدد الوافدين الذي بلغ قرابة 300 ألف، مسجلاً بذلك أعلى رقم يسجل في شهر أيار منذ عام 2019. ويعكس هذا المؤشر الإيجابي توقعات بزيادة إضافية في أعداد الوافدين مع بداية فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي في العديد من الدول، ما ينذر بموسم سياحي نشط.
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كما سُجل ارتفاع في عدد رحلات شركات الطيران المستخدمة للمطار خلال الشهر عينه.

حركة المسافرين:
بلغ مجموع الركاب عبر المطار في أيار 2025 نحو 560,050 راكباً، أي بزيادة نسبتها 10.26% مقارنة بأيار 2024 الذي سجل 507,892 راكباً. وارتفع عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة 12% ليبلغ 299,700 راكب، فيما ازداد عدد المغادرين بنسبة 8.37% ليصل إلى 260,322 راكباً.
 
أما عدد ركاب الترانزيت فبقي منخفضاً، مسجلاً 28 راكباً فقط، بتراجع نسبته 86.66%.

ومع نهاية شهر أيار، بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار منذ مطلع العام 2,409,387 راكباً، مقابل 2,292,764 راكباً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، أي بزيادة قدرها 5%.

حركة الطيران:
سجل المطار في أيار 2025 ما مجموعه 4,607 رحلات لشركات طيران وطنية وعربية وأجنبية، بزيادة قدرها 7.28% مقارنة بأيار 2024. وارتفع عدد الرحلات القادمة إلى لبنان بنسبة 7.11% ليصل إلى 2,304 رحلات، كما زاد عدد الرحلات المغادرة بنسبة 7.46% وسجل 2,303 رحلات.
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