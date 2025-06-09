بالأرقام: مطار بيروت يسجل أعلى عدد وافدين في أيار منذ 2019

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كما سُجل ارتفاع في عدد رحلات شركات الطيران المستخدمة للمطار خلال الشهر عينه.



حركة المسافرين:

بلغ مجموع الركاب عبر في أيار 2025 نحو 560,050 راكباً، أي بزيادة نسبتها 10.26% مقارنة بأيار 2024 الذي سجل 507,892 راكباً. وارتفع عدد الوافدين إلى بنسبة 12% ليبلغ 299,700 راكب، فيما ازداد عدد المغادرين بنسبة 8.37% ليصل إلى 260,322 راكباً. شهد خلال شهر أيار 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الركاب، خصوصاً من حيث عدد الوافدين الذي بلغ قرابة 300 ألف، مسجلاً بذلك أعلى رقم يسجل في شهر أيار منذ عام 2019. ويعكس هذا المؤشر الإيجابي توقعات بزيادة إضافية في أعداد الوافدين مع بداية فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي في العديد من الدول، ما ينذر بموسم سياحي نشط.كما سُجل ارتفاع في عدد رحلات شركات الطيران المستخدمة للمطار خلال الشهر عينه.حركة المسافرين:بلغ مجموع الركاب عبر في أيار 2025 نحو 560,050 راكباً، أي بزيادة نسبتها 10.26% مقارنة بأيار 2024 الذي سجل 507,892 راكباً. وارتفع عدد الوافدين إلى بنسبة 12% ليبلغ 299,700 راكب، فيما ازداد عدد المغادرين بنسبة 8.37% ليصل إلى 260,322 راكباً.

أما عدد ركاب الترانزيت فبقي منخفضاً، مسجلاً 28 راكباً فقط، بتراجع نسبته 86.66%.



ومع نهاية شهر أيار، بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار منذ مطلع العام 2,409,387 راكباً، مقابل 2,292,764 راكباً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، أي بزيادة قدرها 5%.



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سجل المطار في أيار 2025 ما مجموعه 4,607 رحلات لشركات طيران وطنية وعربية وأجنبية، بزيادة قدرها 7.28% مقارنة بأيار 2024. وارتفع عدد الرحلات إلى لبنان بنسبة 7.11% ليصل إلى 2,304 رحلات، كما زاد عدد الرحلات المغادرة بنسبة 7.46% وسجل 2,303 رحلات.