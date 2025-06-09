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لبنان

رئيس بلدية طرابلس لقوى الأمن: نرفع لكم القبعة احترامًا

Lebanon 24
09-06-2025 | 10:30
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 هنأ رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة قوى الأمن الداخلي بعيدها الـ 164، وقال في بيان: "نتوجه بالتحية والتقدير وكامل الاحترام إلى من يحملون على عاتقهم أمانة الأمن والأمان، ويتفانون بأرواحهم لحماية الوطن والمواطن، ويعملون ليل نهار من أجل الاستقرار والازدهار، لكل عنصر وضابط في قوى الأمن الداخلي نرفع القبعة احتراما، وكل عام وأنتم بخير".
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