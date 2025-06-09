رئيس بلدية طرابلس لقوى الأمن: نرفع لكم القبعة احترامًا

هنأ رئيس بلدية الدكتور بعيدها الـ 164، وقال في بيان: "نتوجه بالتحية والتقدير وكامل الاحترام إلى من يحملون على عاتقهم أمانة الأمن والأمان، ويتفانون بأرواحهم لحماية الوطن والمواطن، ويعملون ليل نهار من أجل الاستقرار والازدهار، لكل عنصر وضابط في قوى الأمن الداخلي نرفع القبعة احتراما، وكل عام وأنتم بخير".

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