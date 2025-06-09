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لبنان

كرامي يهنّئ قوى الأمن الداخلي بعيدهم: كل التحية والتقدير

Lebanon 24
09-06-2025 | 10:55
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هنّأ رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي قوى الامن الداخلي، لمناسبة العيد الـ164، وكتب عبر حسابه على "أكس": "أتوجّه بالتهنئة من قيادة وضباط وعناصر قوى ‫الأمن الداخلي‬ في الذكرى الـ164 على تأسيسها، وأوجّه لهم كل التحية والتقدير على كل ما يبذلونه يومياً من تضحيات في سبيل امن وامان المواطنين".
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وأضاف: "كل عام وأنتم وكل الاجهزة الامنية في لبنان من جيش وقوى أمنية سياجنا وحرّاس أمننا بخير". 
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