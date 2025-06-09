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لبنان

"المعلومات" توقفهما.. شقيقان تورطا بجريمة وهذا ما حصل

Lebanon 24
09-06-2025 | 12:25
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تمكّنت دورية من شعبة المعلومات، وفي أقل من 12 ساعة، من توقيف كل من المدعو "أ.ص" وشقيقه "خ.ص"، وذلك في محلة مشروع الحريري - طرابلس، وقد جرى اقتيادهما إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.
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يُذكر أن الموقوفين متورطان في الجريمة التي أدّت إلى مقتل الشاب محمد هوشر، وإصابة شقيقه أحمد هوشر بجروح بليغة، وذلك إثر إشكال وقع مساء أمس في محلة شارع الجديد.
 
 
 
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