"المعلومات" توقفهما.. شقيقان تورطا بجريمة وهذا ما حصل

تمكّنت دورية من ، وفي أقل من 12 ساعة، من توقيف كل من المدعو "أ.ص" وشقيقه "خ.ص"، وذلك في محلة - ، وقد جرى اقتيادهما إلى التحقيق تحت إشراف المختص.

Advertisement