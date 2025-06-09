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لبنان

رسالة أميركية إلى لبنان.. مضمون مهم جداً!

Lebanon 24
09-06-2025 | 13:12
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نقلت قناة الـ"mtv" عن مصادر أميركية قولها، اليوم الإثنين، إنَّ الكلام عن زيارة مرتقبة لمسعد بولس وتوم براك إلى بيروت، الأسبوع المقبل، هو غير دقيق.
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وذكرت القناة أنَّ "الملف المسؤول عنه براك يختلف عن ملف بولس في لبنان، والإدارة الأميركية طلبت من براك منذ نحو 3 أسابيع التوجه إلى بيروت لمعالجة الملفات المتعلقة بلبنان وسوريا وهو سيحضر إلى لبنان على الأرجح نهاية شهر حزيران وليس الأسبوع المقبل أو قبل ذلك".
 
وأوضحت القناة أن "بولس كان يُحضر لزيارة بيروت في تموز المقبل لكنه قد يقرّب زيارته لتصبح مهمة مشتركة بينه وبين برّاك، لكنَّ مهمة بولس ستكون أوسع بحيث سيضع النقاط على حروف الاتفاق الكبير".
 
وأشارت القناة إلى أنَّ الطريقة التي تُدار فيها الأمور في لبنان "لا تُبشر خيراً"، قائلة إن "لبنان أمام فرصة ذهبية، وإن لم يلتقطها، سيبقى خارج الخريطة الإقليمية والدولية".
 
في المقابل، قالت قناة "الجديد" إنَّ ما ستعرضه الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس من سلة مُتكاملة لبيروت لتلتحق بالقطار، سيعرضه باراك بسقفٍ أميركيّ عالٍ، وأضافت: "باراك سيقوم بزيارة بيروت وسيلتقي المسؤولين اللبنانيين ويضعهم أمام مسؤولياتهم".
 
 
القناة قالت أيضاً إن "السفيرة الاميركية ليزا جونسون التقت عدداً من المسؤولين اللبنانيين والدبلوماسيين في لبنان وابلغتهم بصعوبة المرحلة في لبنان وأن المطلب الدولي واضح وهو أن السلاح قبل أيّ أمر".
 
كذلك، قالت القناة إن "وفداً من القيادة الوسطى في الجيش الأميركي سيزور لبنان هذا الأسبوع لتقييم وضع قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب، وموضوع التجديد لها".
 
 
 
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