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لبنان

جنبلاط التقى السفيرة الأميركية بدارته في كليمنصو

Lebanon 24
09-06-2025 | 13:32
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استقبل الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، والنائب وائل أبو فاعور.  
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وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
 
 
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