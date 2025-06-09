جنبلاط التقى السفيرة الأميركية بدارته في كليمنصو

استقبل الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" ، في ، السفيرة الأميركية في ، بحضور رئيس الإشتراكي ، والنائب .

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وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.