خلال يومين.. هذا ما سيشهده أوتوستراد نهر إبراهيم

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ستقوم إحدى الشّركات المتعهدة بتعبيد الحفر على الأوتوستراد الشّرقي الممتد من وصولًا إلى مستيتا – وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء في 10 و 11-6-2025، اعتبارًا من السّاعة 7:00 لغاية السّاعة 16:00 علمًا أنّ هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع المرور.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.