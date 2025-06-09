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لبنان

خلال يومين.. هذا ما سيشهده أوتوستراد نهر إبراهيم

Lebanon 24
09-06-2025 | 14:08
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:

 ستقوم إحدى الشّركات المتعهدة بتعبيد الحفر على الأوتوستراد الشّرقي الممتد من نهر إبراهيم وصولًا إلى مستيتا – جبيل وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء في 10 و 11-6-2025، اعتبارًا من السّاعة 7:00 لغاية السّاعة 16:00 علمًا أنّ هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع المرور.
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يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
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