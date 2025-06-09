Advertisement

لبنان

بعد حادثة التيار المائي على شاطئ الرملة البيضاء... نصيحة للبنانيين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-06-2025 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1372725-638851010297385226.jpg
Doc-P-1372725-638851010297385226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار فيديو متداول لتيار مائي عند شاطئ الرملة البيضاء في بيروت حالة من البلبلة والذعر لدى المواطنين، خصوصًا مع كون الشاطئ مقصدًا يوميًا لهم في فصل الصيف.
Advertisement

رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت، محمد كنج، أوضح في حديث لـ"لبنان 24" أنّ "التيارات البحرية السّاحبة تتشكّل على مدار العام، لكن تزداد احتمالية ظهورها خلال شهري حزيران وأيلول، تزامنًا مع تغيّر الفصول ونشاط الرياح المصاحب لتحرّك الكتل الهوائية. ويعود السبب إلى تفاعل الرياح النشطة مع حركة الأمواج التي تضرب الشاطئ الرملي، إذ تسمح طبيعة الرمل بإنشاء قناة تعيد ارتجاع الموج نحو البحر، ما يؤدّي إلى تكوّن تيار مائي قوي يتّجه بعكس حركة الأمواج، أي من الشاطئ باتجاه العمق. يُشبه هذا التيار نهرًا صغيرًا داخل البحر".


وتابع: "في المقابل، تُعدّ هذه الظاهرة نادرة على الشواطئ الصخرية، لأن تكوينها لا يسمح بتشكّل القنوات التي تُسبّب هذا النوع من التيارات".


وعن كيفية التعرّف على التيار الساحب، أوضح كنج أن ذلك يمكن من خلال تغيّر نمط حركة الأمواج. ففي الوضع الطبيعي، تصنع الأمواج الاتية من البحر رغوة بيضاء تمتد نحو الشاطئ. أما عند وجود تيار ساحب، فيُلاحظ انقطاع في هذا الخط الأبيض، ما يدلّ على منطقة لا تتحرّك فيها المياه إلى الأمام، بل تعود إلى البحر. يخلق هذا فرقًا واضحًا في اللون والحركة، يمكن تمييزه من نقطة مرتفعة أو من مسافة، لكنه غالبًا لا يُرى بوضوح من مستوى الشاطئ".


وأكّد كنج أنّ "هذه التيارات تُعدّ من أبرز أسباب الغرق، إذ تسحب السباحين بسرعة إلى العمق، ولا يمكن مقاومتها بسهولة".

وتوجّه كنج بنصيحة إلى اللبنانيين في حال الوقوع داخل تيار ساحب، مفادها أنّه "من الضروري الحفاظ على الهدوء وعدم محاولة السباحة بعكس التيار، لأن ذلك يؤدي إلى الإرهاق".


ونصح ايضاً بالسباحة بشكل جانبي، بمحاذاة الشاطئ، إلى أن يتم الخروج من التيار، ثم السباحة تدريجيًا نحو الشاطئ.


كما شدّد على أهمية متابعة نشرات الطقس قبل القيام بأي نشاط بحري، وضرورة ارتياد الشواطئ المراقبة من قِبل الدفاع المدني أو البلديات، والانتباه إلى الإشارات الحمراء التي تُحذّر من وجود تيارات مائية ساحبة.




















 
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بعد وجود جثة على شاطئ الرملة البيضاء نهشتها كلاب شاردة... وزارة الزراعة تتحرّك
lebanon 24
09/06/2025 23:41:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري عند شاطئ الرملة البيضا؟ شاهدوا الفيديو
lebanon 24
09/06/2025 23:41:50 Lebanon 24 Lebanon 24
والدتها لبنانية.. بعد ارتدائها الحجاب الفنانة المصرية الشهيرة توّجه نصيحة للجمهور (فيديو)
lebanon 24
09/06/2025 23:41:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سنتين.. الحياة تعود إلى شاطئ صور
lebanon 24
09/06/2025 23:41:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:17 | 2025-06-09
16:04 | 2025-06-09
15:54 | 2025-06-09
15:30 | 2025-06-09
15:24 | 2025-06-09
15:16 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24