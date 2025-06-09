بيع دولارات وشراء ليرة.. ماذا يشهد السوق؟

عُلم أن مجموعة من الشركات طلبت مؤخراً شراء مبالغ من الليرة ، وذلك من أجل تسديد ضرائب عليها بالإضافة إلى دفع متوجبات أخرى عليها بالليرة لصالح البلديات.

Advertisement

وقالت مصادر في سوق الدولار لـ" " إنَّ السيولة المبتغى الحصول عليها، يتمّ طلبها من خلال العديد من شركات الصرافة في السوق، وهي بمبالغ معقولة لاسيما أنه يتم في مقابلها ضخ مبالغ من الدولارات.