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لبنان

بيع دولارات وشراء ليرة.. ماذا يشهد السوق؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-06-2025 | 14:24
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عُلم أن مجموعة من الشركات طلبت مؤخراً شراء مبالغ من الليرة اللبنانية، وذلك من أجل تسديد ضرائب عليها بالإضافة إلى دفع متوجبات أخرى عليها بالليرة لصالح البلديات.
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وقالت مصادر في سوق الدولار لـ"لبنان24" إنَّ السيولة المبتغى الحصول عليها، يتمّ طلبها من خلال العديد من شركات الصرافة في السوق، وهي بمبالغ معقولة لاسيما أنه يتم في مقابلها ضخ مبالغ من الدولارات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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