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لبنان

ما حقيقة تعيين عدنان عضوم مُستشاراً في القصر الجمهوري؟

Lebanon 24
09-06-2025 | 14:30
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تداولت بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً يزعم تعيين الوزير السابق القاضي عدنان عضوم مستشاراً للشؤون القضائية والقانونية في القصر الجمهوري.
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"الوكالة الوطنية للإعلام" ذكرت أنَّ فريق "فاكت تشيك ليبانون" في وزارة الإعلام تواصل مع الناطقة الرسمية باسم القصر الجمهوري نجاة شرف الدين، التي نفت بشكل قاطع صحة هذا الخبر.
 
 

 
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