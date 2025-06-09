ما حقيقة تعيين عدنان عضوم مُستشاراً في القصر الجمهوري؟

تداولت بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً يزعم تعيين الوزير السابق القاضي مستشاراً للشؤون القضائية والقانونية في .

Advertisement



" " ذكرت أنَّ فريق "فاكت ليبانون" في تواصل مع الناطقة الرسمية باسم ، التي نفت بشكل قاطع صحة هذا الخبر.



