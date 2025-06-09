"القومي" استنكر جريمة استهداف "مادلين": لكسر الحصار على غزة

استنكر في بيان، "الجريمة الجديدة الموصوفة التي ارتكبها العدو باستهدافه السفينة مادلين وعلى متنها متضامنون من جنسيات مختلفة، انتصروا لفلسطين وشعبها، في وقت تقف حكومات العالم صامتة إزاء وحشية العدوان الإسرائيلي على غزة وحصار أهلها ومنع الطعام والدواء عنهم".

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ورأى أن "استهداف المتضامنين الأحرار الذين استقلوا السفينة لكسر الحصار الجائر على ، هو استهداف إجراميّ للقيم الإنسانية"، وأضاف: "على كل دول العالم والمنظمات الدولية أن تندد بهذه الجريمة وتعمل على كسر الحصار على غزة، وتخطو بجدية لمحاصرة كيان الصهيونيّ ومعاقبته على جرائمه".



وحمّل الحزب "كيان العدو المسؤولية كاملة عن سلامة المتضامنين الشرفاء الذين أثبتوا صدق موقفهم ومشاعرهم تجاه وأهلها"، كما حيا "بطولة المتضامنين ويسجّل لهم أنّهم بصبرهم وثباتهم تمكنوا من تحقيق ما عجزت عنه حكومات دول".

وأمل أن "تكون السفينة باكورة نشاطات تشقّ الطريق أمام حملات أُخرى تتوجه إلى قطاع غزة كسراً للحصار الصهيونيّ المضروب عليها منذ سنوات طويلة".