قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة!

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وينص القرار على استيفاء مبلغ 200 ألف ليرة عن كل سيارة تدخل المنطقة، مقابل تزويد الركاب بكيس نفايات، فيما يُفرض رسم بقيمة مليون ليرة على الباصات التي تقل أكثر من 35 راكبًا.وتُدرج هذه الرسوم ضمن خطة لزيادة إيرادات البلدية.ولتنفيذ القرار بشكل فعّال، عززت البلدية وجود عناصر الشرطة في الأحراج لمراقبة المخالفات وضمان بقاء المكان نظيفًا وآمنًا للزوار.إلا أن هذا الإجراء أثار موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل، حيث اعتبره كثيرون "سابقة" في فرض رسم مرور داخل منطقة لبنانية.في المقابل، رأى آخرون أن قيمة الرسم تبقى مقبولة مقارنةً بمناطق سياحية أخرى، معتبرين أن هذه الخطوة تساهم في تطوير المنطقة وحماية بيئتها.