20 جندياً إسرائيلياً يدخلون لبنان.. ماذا فعلوا عند الحدود؟

أفادت قناة " "، مساء اليوم الإثنين، بأن 20 جندياً إسرائيلياً اجتازوا الخط الأزرق في منطقة كروم المراح في - .

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وذكرت القناة أنّ الجنود الإسرائيليين أجروا مسحاً داخل الأراضي المحاذية للحدود.