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لبنان

20 جندياً إسرائيلياً يدخلون لبنان.. ماذا فعلوا عند الحدود؟

Lebanon 24
09-06-2025 | 15:16
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أفادت قناة "المنار"، مساء اليوم الإثنين، بأن 20 جندياً إسرائيلياً اجتازوا الخط الأزرق في منطقة كروم المراح في ميس الجبل - جنوب لبنان.
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وذكرت القناة أنّ الجنود الإسرائيليين أجروا مسحاً داخل الأراضي اللبنانية المحاذية للحدود.
 
 
 
 
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