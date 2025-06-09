جديد حادثة سجن غزير.. أحد الفارين يقع تحت قبضة "المعلومات"

ألقت القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي، القبض على أحد الأشخاص الذين فروا من سجن قبل أيام مع 18 سجيناً آخرين.

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وذكرت المصادر أنَّ السجين هو "م.ع.ع" (مواليد 1987 - الجنسية)، تمَّ تسليمه إلى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.