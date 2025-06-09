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لبنان

جديد حادثة سجن غزير.. أحد الفارين يقع تحت قبضة "المعلومات"

Lebanon 24
09-06-2025 | 15:24
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ألقت القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي، القبض على أحد الأشخاص الذين فروا من سجن غزير قبل أيام مع 18 سجيناً آخرين.
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وذكرت المصادر أنَّ السجين هو "م.ع.ع" (مواليد 1987 - مصري الجنسية)، تمَّ تسليمه إلى فرع المعلومات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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