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لبنان

الحريري في عيد قوى الأمن الداخلي: تحية تقدير ووفاء لكل ضابط ورتيب وعنصر

Lebanon 24
09-06-2025 | 16:04
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كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "X": "كل التقدير والاحترام لمؤسسة قوى الأمن الداخلي في عيدها الـ164. في هذه المناسبة أتوجه بتحية تقدير ووفاء لكل ضابط ورتيب وعنصر في هذه المؤسسة التي تبقى الضامن لأمن اللبنانيين والسند في حفظ الاستقرار وسيادة القانون".
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