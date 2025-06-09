الحريري في عيد قوى الأمن الداخلي: تحية تقدير ووفاء لكل ضابط ورتيب وعنصر

كتب عبر حسابه على منصة "X": "كل التقدير والاحترام لمؤسسة في عيدها الـ164. في هذه المناسبة أتوجه بتحية تقدير ووفاء لكل ضابط ورتيب وعنصر في هذه المؤسسة التي تبقى الضامن لأمن اللبنانيين والسند في حفظ الاستقرار وسيادة القانون".

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