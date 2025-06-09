معركة في بلدة لبنانية.. إشكال وإطلاق نار بين محامٍ ومواطن!

نشب خلاف بين المدعو "خ.أ.ف" والمحامي "أ.ش" في بلدة كتران - ، وذلك على خلفية قيام الأول ببناء منزل على أرض تابعة للدولة، ملاصقة لمنزل الأخير.

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وتطوّر الإشكال إلى اعتداء جسدي من قبل "خ.أ.ف" على المحامي "أ.ش" مما أدى إلى تضارب بين الطرفين، تخلّله إطلاق نار من مسدس كان بحوزة "خ.أ.ف" ما أسفر عن إصابته في كتفه عن طريق الخطأ.



وعلى الأثر، جرى نقل المصاب إلى لتلقي العلاج، إلا أنه فرّ لاحقاً من المستشفى خشية توقيفه.