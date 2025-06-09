Advertisement

لبنان

معركة في بلدة لبنانية.. إشكال وإطلاق نار بين محامٍ ومواطن!

Lebanon 24
09-06-2025 | 16:17
A-
A+
Doc-P-1372767-638851079905646100.jpg
Doc-P-1372767-638851079905646100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشب خلاف بين المدعو "خ.أ.ف" والمحامي "أ.ش" في بلدة كتران - الضنية، وذلك على خلفية قيام الأول ببناء منزل على أرض تابعة للدولة، ملاصقة لمنزل الأخير.
Advertisement
 
 
وتطوّر الإشكال إلى اعتداء جسدي من قبل "خ.أ.ف" على المحامي "أ.ش" مما أدى إلى تضارب بين الطرفين، تخلّله إطلاق نار من مسدس كان بحوزة "خ.أ.ف" ما أسفر عن إصابته في كتفه عن طريق الخطأ.

وعلى الأثر، جرى نقل المصاب إلى مستشفى الضنية الحكومي لتلقي العلاج، إلا أنه فرّ لاحقاً من المستشفى خشية توقيفه.
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إشكال وإطلاق نار بين شبان من آل جعفر وآخرين من آل مقداد
lebanon 24
10/06/2025 04:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وتبادل إطلاق نار بين شبان في المشرفية
lebanon 24
10/06/2025 04:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال في القبة... تضارب بالأيدي والعصي وإطلاق نار
lebanon 24
10/06/2025 04:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار في طرابلس
lebanon 24
10/06/2025 04:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:40 | 2025-06-09
17:35 | 2025-06-09
16:58 | 2025-06-09
16:48 | 2025-06-09
16:48 | 2025-06-09
16:44 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24