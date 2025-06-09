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لبنان
بعد نازك.. زوج هند الحريري: نرفض بث مسلسل "رفيق"!
Lebanon 24
09-06-2025
|
16:48
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أعلن
السيد محمد
أنس القاروط، زوج السيدة هند
رفيق الحريري
، رفضه عرض مسلسل "رفيق" الذي أثيرت ضجة بشأنه مؤخراً لاسيما بعدما أبدت السيدة
نازك الحريري
، زوجة الرئيس
الشهيد رفيق الحريري
، رفضها بث المسلسل عبر قناة الـ"
mtv
"، وتقدمت بمراجعة قضائية لوقف عرضه.
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وفي بيان له، قال القاروط: "مع تمسكنا بنهج
الرئيس رفيق الحريري
ونهج حاملة لوائة السيدة
نازك رفيق الحريري
التي كانت وستبقى مصدر
الحكمة
والدعم والثبات،
نؤكد بشكل قاطع رفضنا التام لاستغلال حياتنا الخاصة في أي عمل درامي أو سرد قصصي مفبرك، سواء في مسلسلات أو غيرها من الوسائط الإعلامية. إن خصوصيتنا، أنا وزوجتي هند رفيق
الحريري
، حق أصيل لنا، وليست ملكًا مشاعًا يُباح تداوله لأغراض تجارية أو ترفيهية، سواء من قبل جهات إعلامية أو غيرها".
وأردف: "إن أي محاولة لتقديم سرد مختلق، من وحي خيال كاتب أو بإملاءات جهات ذات مصالح رخيصة، وتصويره على أنه يعكس واقع تجربتنا أو يمثل الحقيقة، هو أمر مردود ومرفوض جملةً وتفصيلًا".
وختم: "بناء عليه، فإن أي تجسيد لشخصياتنا أو تفاصيل من حياتنا الخاصة دون الحصول على موافقتنا الخطية المسبقة، يُعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية، ونحتفظ بحقنا الكامل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تشويه الحقائق واحترام حياتنا الخاصة مستندين إلى القوانين التي تصون كرامة الأفراد وتحترم حياتهم الخاصة.
بهاء الحريري
: أؤيد عرض المسلسل
في المقابل، أعرب السيد بهاء الحريري عن تأييده عرض المسلسل، وذلك خلال تواصل حصل بينه وبين المنتج والمخرج
نديم مهنا
.
وقد عبّر الحريري خلال الاتصال عن دعمه الكامل لعرض المسلسل، معتبراً أن سيرة الرئيس الشهيد تُشكل جزءاً من الذاكرة الوطنية، وأن العمل لا يخص جهة واحدة فقط، بل يعني جميع اللبنانيين الذين يؤمنون بمسيرة الرئيس الحريري ورسالته الوطنية.
واعتبر الحريري أنه لا يحق لنازك عودة بأي شكل من الأشكال رفض عرض المسلسل أو اللجوء للقضاء للفصل في الموضوع.
كذلك، ذكّر الحريري بـ"خطوة نازك عودة غير المبررة ببيعها قصر قريطم والتخلي عن إرث
الشهيد رفيق
الحريري"، دعياً إلى "وقف المتاجرة بهذه القضية".
ورفض الحريري تدخل
القضاء
في الموضوع واتخاذ أي قرار لعدم عرض العمل، مشدداً على أن توثيق سيرة الرئيس رفيق الحريري من خلال عمل فني هو واجب وطني وتاريخي، ويجب أن يكون متاحا للناس وللرأي العام، وفاءً لما قدّمه للبنان من دور ريادي وتاريخي.
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