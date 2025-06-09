وزير الاتصالات عايد قوى الأمن: نثق بإصراركم على إنهاء كلّ ما هو غير شرعي

كتب وزير الاتصالات عبر منصة "اكس": "في العيد الـ164 لقوى الأمن الداخلي، كلّ التهاني للمدير العام اللواء رائد عبدالله وجميع الأركان والضباط والعناصر. نثق بإصراركم على فرض الأمن واحترام القانون وإنهاء كلّ ما هو غير شرعي".

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