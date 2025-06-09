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لبنان

وزير الاتصالات عايد قوى الأمن: نثق بإصراركم على إنهاء كلّ ما هو غير شرعي

Lebanon 24
09-06-2025 | 16:48
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كتب وزير الاتصالات شارل الحاج عبر منصة "اكس": "في العيد الـ164 لقوى الأمن الداخلي، كلّ التهاني للمدير العام اللواء رائد عبدالله وجميع الأركان والضباط والعناصر. نثق بإصراركم على فرض الأمن واحترام القانون وإنهاء كلّ ما هو غير شرعي".
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