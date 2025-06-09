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لبنان

إزدهار سوق الدولار

Lebanon 24
09-06-2025 | 17:35
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ازدهر سوق الدولار في الاسابيع الماضية نظراً لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، مقابل طلب غير مسبوق على الليرة اللبنانية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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