مؤتمر للدول المانحة في السرايا اليوم لرفع المساعدات إلى مليار دولار

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يُعقد اليوم الثلثاء، المانحة في السرايا الحكومية، يُخصَّص للبحث في آليات إعادة إعمار وتنسيق المساعدات الدولية، وسط جهود حكومية لإحياء العلاقات مع الجهات الداعمة.المؤتمر الذي تعدّ له سيعقد الساعة الثانية بعد الظهر، وهو من الخطوات العملية للبدء بمسار .وبحسب معاومات" النهار" فقد وجهت دعوة إلى سفراء الدول الموجودين في لبنان من دون استثناء، بالإضافة إلى الجهات المانحة والصناديق الممولة، ويُرتقب أن تكون المشاركة شاملة، يتم فيها عرض حاجات لبنان، والخطط الموضوعة لإنجاز الملف بشفافية ومحاولة تأمين تمويل سريع للبنى التحتية الأساسية، كربط القرى المعزولة بعضها ببعض، وتوفير الخدمات الأساسية من طرق وكهرباء ومياه لما تشكله من شرط مسبق لعودة الأهالي، على أن يبدأ بعدها مسار إعادة إعمار الوحدات السكنية والمنازل التي تصرّ مسؤوليتها عنها.تسعى الحكومة من خلال المؤتمر إلى الاستحصال على مليار دولار في هذه المرحلة للبدء بخطتها. وبحسب مصادر مقربة من رئاستها، فإن الرقم يمكن الوصول إليه، وهو ضروري وأساسي للبدء بإعادة الإعمار، مشيرة إلى أن السفراء سيرفعون إلى إداراتهم هذه المطالب ومن المتوقع التجاوب معها.وفي هذا الإطار، كشفت المصادر أن مبلغ 250 مليون دولار لم يدفع حتى الساعة، وهناك عمل دؤوب على الاستحصال عليه في أقرب وقت للبدء بتنفيذ الخطط التي أنجزت وليست في حاجة إلا إلى التمويل للانطلاق بها.وتعوّل الحكومة أيضاً على دور فرنسي في هذا الشأن، وسيشارك لودريان في جزء من هذا المؤتمر، وهو يشكل الحجر الأساس لمؤتمر دولي تحضر له للدول المانحة حول لبنان من أجل إعادة الإعمار ودعم الجيش، والذي كان يجب أن يعقد في المقبل قبل أن يؤجل إلى تاريخ لاحق قد يكون قبل نهاية العام الحالي.إلى ذلك، تؤكد الحكومة أنها تقوم بالخطوات كافة للوصول إلى الإصلاحات الاقتصادية، وقد أرسلت إلى مجلس النواب عددا من القوانيين، منها إلغاء السرية المصرفية وقانون هيكلة المصارف، وهي في صدد إعداد القوانين الإصلاحية كافة، لإثبات جديتها في ، ولإرساء مناخ من الثقة تجاه الدول لفتح مسار المساعدات والبدء بإعادة الإعمار.