Advertisement

لبنان

معركة بين "المستقبل" و"الاشتراكي" والحجار يرفض التدخل

Lebanon 24
09-06-2025 | 22:52
A-
A+
Doc-P-1372819-638851316458034884.jpg
Doc-P-1372819-638851316458034884.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" الاخبار": كلّما اقترب موعد انتخاب رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، اشتدّت المعركة وأصبحت أكثر حماوة بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. فـ«التيار الأزرق» يريد الرئاسة لعضو مجلس بلدية شحيم، محمد سعيد عويدات، في مقابل إصرار المختارة على أن تؤول إلى رئيس بلدية برجا وشقيق الوزير السابق علاء الدين ترو، ماجد ترو.
Advertisement
وهي تريد من ذلك إنصاف برجا بعدما نالت شحيم «حصّة الأسد» في التعيينات الأخيرة، وعليه، يزداد الكباش بين الحزبين، كما تتسارع الاتصالات لتأمين الأكثرية الكفيلة بالحسم. ويتردّد في الأوساط أنّ المعركة «على المنخار» مع تمكّن كل طرف من استقطاب ثماني بلديات لصالح مرشحه.
وبينما كان الطرفان يتكابشان على عدد الأصوات، حلّت المفاجأة بتحديد قائمّقام الشوف بالوكالة مارلين قهوجي موعد جلسة انتخاب رئيس الاتحاد، بعد غدٍ الخميس، أي قبل يوم من موعد انتخاب رئيس بلدية عانوت في 20 حزيران الجاري. وهو ما رأى فيه «التيار الأزرق» سابقة غير قانونية، على اعتبار أنّ الدعوة وُجّهت إلى 16 بلدية من أصل 17 يتكوّن منها الاتحاد، عبر استثناء بلدية عانوت، الأمر الذي قد يفتح الباب أمامها للطعن في انتخابات رئاسة الاتحاد.
وعلمت «الأخبار» أنّ أحد المسؤولين المقربين من «المستقبل» تواصل مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبل يومين، واستعرض أمامه «عدم قانونية» الدعوة لانتخابات الاتحاد قبل حسم نتيجة بلدية عانوت، متمنّياً عليه التواصل مع قهوجي والعمل على إرجاء الجلسة.
إلّا أنّ الحجار ردّ بأنه «لن يتدخّل في هذا الأمر، باعتباره إشكالاً بين الاشتراكي والمستقبل، وهو لن يعمد إلى ترجيح كفّة أحد الأطراف»، ما أثار امتعاضاً لدى «الحريريين»، الذين اعتبروا أنّ ردّ الحجار «سلبي ومُثير للشبهات».
 
مواضيع ذات صلة
عون يزور العراق و"الثنائي" يخوض معركة إعادة الإعمار بوجه الحكومة
lebanon 24
10/06/2025 11:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنوب ينتخب غداً و"الثنائي" يخوض معركة تكريس "الهوية والسيادة"
lebanon 24
10/06/2025 11:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر يلمّح… و"المستقبل" يلتزم الصمت
lebanon 24
10/06/2025 11:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة رجال الكرامة: نرفض أي تدخل عسكري أو أمني من خارج السويداء
lebanon 24
10/06/2025 11:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-10
04:39 | 2025-06-10
04:30 | 2025-06-10
04:28 | 2025-06-10
04:15 | 2025-06-10
04:07 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24