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لبنان

بلدية طرابلس: وعد من الحجار بإجراء الانتخابات

Lebanon 24
09-06-2025 | 23:05
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كتب مايز عبيد في" نداء الوطن": تعيش مدينة طرابلس ذيول نتائج الانتخابات البلدية التي جرت أخيراً، والتي أفرزت بنتائجها تشكُّل فريقين داخل المجلس البلدي، كل منهما على طرف نقيضٍ من الآخر.
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في هذه الأثناء، يسيّر الرئيس المنتخب للبلدية عبد الحميد كريمة شؤون البلدية، ويأمل أن يتمكّن في الربع الساعة الأخير الفاصل عن الاستقالة الثانية، من إقناع أحد الأعضاء أو أكثر من بين الأعضاء الـ 12 المستقيلين بالعدول عن قرارهم، ما يسمح للمجلس البلدي الجديد بإكمال مهامه بحسب القانون. وترى أوساط متابعة، أنه من الآن حتى ذلك الحين، سيبقى المجلس البلدي في طرابلس مكبّلاً ولن يقدّم أي جديد عن المجالس السابقة والتي اتّسمت سنيها بالفشل..
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