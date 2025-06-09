بلدية طرابلس: وعد من الحجار بإجراء الانتخابات

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كتب مايز عبيد في" نداء الوطن": تعيش مدينة ذيول نتائج التي جرت أخيراً، والتي أفرزت بنتائجها تشكُّل فريقين داخل ، كل منهما على طرف نقيضٍ من الآخر.في هذه الأثناء، يسيّر الرئيس المنتخب للبلدية شؤون البلدية، ويأمل أن يتمكّن في الربع الساعة الأخير الفاصل عن الاستقالة الثانية، من إقناع أحد الأعضاء أو أكثر من بين الأعضاء الـ 12 المستقيلين بالعدول عن قرارهم، ما يسمح للمجلس البلدي الجديد بإكمال مهامه بحسب القانون. وترى أوساط متابعة، أنه من الآن حتى ذلك الحين، سيبقى مكبّلاً ولن يقدّم أي جديد عن المجالس السابقة والتي اتّسمت سنيها بالفشل..